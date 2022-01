Saisie record d'animaux en région namuroise: 241 lapins et cobayes

Amaigris, déshydratés, infestés de parasites, c'est dans un pitoyable état que 241 lapins et cobayes ont été retrouvés en région namuroise . Des léporidés détenus dans un élevage illégal et selon toute évidence , destinés à la vente en animalerie. Les animaux étaient en cage et ne disposaient ni de nourriture ni de soins adaptés.

L'Unité du bien-être animal de la Région wallonne et la police se sont rendues sur place, elles ont fait exécuter la décision de saisie et dressé un PV pour maltraitance à l'encontre de l'éleveur qui travaillait sans être agréé. Si le Parquet décide de prendre la main, le propriétaire pourrait être renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Devant le nombre d'animaux saisis, 11 associations de bien être animal sont venues prêter main forte, au nombre desquelles Animaux en péril, Help Animals ou Animal sans Toit. Les animaux seront répartis et soignés dans les différents refuges avant d'être probablement confiés à l'adoption.