Saint-Valentin: des mots doux pour les analphabètes

La Saint-Valentin ! L’occasion de dire aux personnes chères à nos cœurs combien elles comptent. Certains font des cadeaux, d’autres passent simplement la journée ensemble, d’autres encore envoient des cartes ou des mots doux. Mais pour quelques-uns, impossible d’envoyer quoique ce soit. En effet, dix pour cent des adultes belges ne savent pas lire, écrire ou les deux.

Ecrivains Publics

L’ASBL Lire et Ecrire a décidé de lutter contre cette situation problématique. "Nous organisons des formations en alphabétisation et nous sensibilisons les gens pour le service Ecrivains publics" explique Geneviève Godenne, responsable de projet de l’ASBL. "Les écrivains publics aident les personnes en difficulté à la lecture et à l’écriture de documents importants ou de lettres. Ils ne font pas le travail à la place de la personne, il s’agit seulement d’un accompagnement. Et tout ça dans la plus grande confidentialité."

Un événement spécial pour la Saint-Valentin

A l’occasion de la Saint -Valentin, Lire et Ecrire Namur met donc en place une opération de sensibilisation ouverte a tous. Les gens qui le désirent pourront s’arrêter pour créer et écrire une carte de vœux de Saint-Valentin pour la personne de leur choix. Toutefois Geneviève Godenne précise : "On ne vise pas directement les gens qui ont des problèmes d’alphabétisation, ces personnes là seront sans doute réticentes à venir exposer leurs difficultés en public." Quant au choix de la date, ce n’est bien sûr pas dû au hasard. "On a choisi la Saint-Valentin car c’est un événement durant lequel les gens sont plus attentifs aux autres. Ils ont envie de dire à leurs proches combien ils comptent pour eux. Mais en dehors de cela, nous tenons également des permanences dans l’espace citoyen de la ville de Namur tous les jeudis après-midi et les samedis matin" précise-t-elle.

L’événement prendra donc place ce mercredi, jour de la Saint-Valentin. Un stand sera installé à l’entrée de l’hôpital d’Auvelais le matin de 9h à 12h et à la maison des citoyens de l’hôtel de ville de Namur de 13h à 16h.