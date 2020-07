Rochefort : l'incendie chez CETT Monseu est éteint

"Ça aurait pu être encore pire. L’objectif qu’on souhaitait atteindre était de circonscrire l’incendie sans mettre le feu à l’entièreté du site", détaille Patrice Liétart, "Pendant 7 jours, nous avons dû progresser pas à pas, de manière à ne pas amplifier l’incendie et déclencher un sinistre encore plus catastrophique".

Des dégagements de fumée très importants

Le sinistre a dégagé des fumées très importantes, qui ont particulièrement incommodé les riverains proches, "d’autant que les vents ont été dominants et dans le même axe durant l’entièreté du sinistre", évoque Patrice Liétart, "Il y a des riverains très proches pour qui ça a été très difficile. Les fumées se sont propagées sur des kilomètres".

"On a eu beaucoup d’émanations, un fameux paquet de cendres, aussi. C’était comme de la neige, en fait", évoque une riveraine, "Le premier jour, on a dû fermer les fenêtres, car on ne savait plus respirer. Les jours suivants, c’était en fonction du vent. Quand il était dans le mauvais sens, c’était irrespirable".

Après visite des conseillers en prévention de la protection civile, on parle cependant de "toxicité standard par rapport à ce type de sinistre", explique le chef des pompiers, qui expliquait la semaine dernière qu’il n’y avait, sur le site, "aucun produit toxique présent sur place, mais les émanations peuvent l’être car il y a du plastique qui brûle, ainsi que des ballots de cartons et des déchets de construction".

"Ça a été très difficile de contingenter les fumées. Et le fait que cela ait fumé pendant sept jours est très dommageable", conclut le chef de poste des pompiers de Rochefort, Patrice Liétart, "Mais tout le monde peut être rassuré sur le fait que nous n’aurions pas su faire plus rapidement, étant donné la dangerosité du site et le fait qu’on devait préserver les milliers de tonnes de déchets qui étaient encore capables de brûler".