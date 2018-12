Respectez la signalisation aux passages à niveau, Saint-Nicolas vous surveille

L'an dernier, 51 accidents ont été recensés sur des passages à niveau en Belgique, soit un par semaine environ. Le dernier en date s'est produit lundi à Wavre , une automobiliste a franchi le feu rouge et s'est retrouvée coincée entre les barrières. Fort heureusement, elle a eu le temps de sortir pour se mettre à l'abri avant l'arrivée du train mais sa voiture, violemment percutée, est détruite.

"Le choix de ce passage à niveau, ce n'est pas pour son caractère accidentogène, il y en a d'autres qui le sont bien plus, explique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire qui a mis sur pied cette opération de sensibilisation. Nous l'avons choisi pour la fréquentation, car une action comme celle-ci vise à toucher un maximum de monde. Nous sommes juste à côté du point d'arrêt de Jambes qui est très fréquenté. En plus, ici, pour passer d'un quai à l'autre, il faut emprunter le passage à niveau."

En 2017, 51 accidents se sont produits sur des passages à niveau en Belgique. - © Hugues Van Peel - RTBF

De lourdes peines en cas d'infraction

Outre qu'elle met sa vie en danger et qu'elle risque de perturber le trafic ferroviaire, une personne qui traverse un passage à niveau fermé risque de sérieux ennuis.

"Traverser un passage à niveau dès que la lumière rouge est allumée, indépendamment du mouvement des barrières qui intervient dans un second temps, c'est l'une des infractions les plus graves du code de la route. Le risque, c'est un retrait de permis et une lourde amende. Même un piéton peut perdre son permis de conduire lorsqu'il traverse un passage à niveau fermé."