Réouverture progressive des recyparcs namurois à partir de mardi

A partir de ce mardi 21 avril 2020, les recyparcs du Namurois vont progressivement rouvrir. Dans un premier temps, les plages horaires sont réduites ainsi que le nombre de déchets acceptés.

Horaires

Les trois recyparcs de la Ville de Namur (Naninne, Champion et Malonne) ouvriront à partir du mardi 21 avril, de 10 heures à 17 heures jusqu’au vendredi. Ils sont fermés le Week-end. A partir du lundi 27 avril, les trois recyparcs de la ville de Namur ouvriront également les lundis de 10 heures à 17 heures Pour le reste de la province, les recyparcs sont ouverts du mardi au vendredi de 10 heures à 17 heures L’accès au site sera fermé aux véhicules à partir de 16h45.

Déchets acceptés

Uniquement les déchets des citoyens seront acceptés, pas ceux des professionnels. Chaque citoyen ne peut se rendre qu’une fois par semaine au recyparc et avec une quantité maximale de 1 m³ par type de déchet, par véhicule.

La semaine du 20 avril, les déchets acceptés seront : les déchets verts, les papiers et cartons, les encombrants incinérables et non incinérables, et le bois. A partir de la deuxième semaine d’ouverture, les métaux seront également acceptés.

Les déchets qui ne seront pas acceptés durant ces deux premières semaines d’ouverture : l’amiante, les déchets inertes, les déchets électriques et électroniques, le verre plat et les déchets dangereux (solvants, peintures…).

La donnerie du recyparc de La Bruyère reste fermée, les services du recyparc mobile et la vente de compost sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Conditions d’accès – masque obligatoire

Pour accéder au recyparc, le port du masque sera obligatoire. Le nombre de personnes autorisées dans le recyparc est limité : un véhicule par quai et maximum deux adultes par véhicule. Les autres usagers attendront dans leur véhicule à l’extérieur du recyparc. La circulation sera réglée par des agents de police.

Les personnes travaillant dans les recyparcs ne manipuleront aucun déchet. Les règles de distanciation sociale seront appliquées. Le BEP Environnement signale également qu’il pourra fermer des recyparcs.

Le BEP conseille aux citoyens de consulter leur site internet ou leur page Facebook avant de se rendre dans un recyparc.