Réouverture du Palais de justice de Namur

Une réunion entre les membres du Palais de justice et les services de l'inspection sociale vient de se terminer. Le SPF Justice a décidé de rouvrir le premier étage du palais de justice de Namur. Il avait été condamné pour des raisons de sécurité. Les travaux qui ont été entrepris depuis lors ont donc permis de sécuriser les lieux. A 18 heures, Vincent Macq, le procureur du Roi de Namur, a enlevé les rubans de la police qui interdisaient l'accès aux étages. Comme ses collègues, il va pouvoir regagner son bureau. Les audiences prévues ce mardi auront donc lieu. La vie judiciaire va progressivement reprendre son cours. Mais après une fermeture de cinq semaines, l'arriéré s'annonce important. "On va évaluer les dégâts. J'avais notamment demandé aux zones de police de ne plus envoyer de PV. Il y en a donc des milliers qui dorment dans les commissariats" explique le Procureur du Roi Vincent Macq.

Le personnel judiciaire peut donc réinvestir la totalité du Palais de Justice, mais le bâtiment reste vétuste. Les travaux qui y ont été réalisés permettent de lever "l'état de danger". Vincent Macq insiste sur l'importance de démarrer au plus tôt les travaux pour un nouveau Palais de Justice. Malgré le gouvernement en affaire courante, il espère une décision du fédéral pour le printemps prochain. "C'est la seule solution viable".