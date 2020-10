Réouverture de la N922 à Fosses-la-Ville

La N922 et la traversée de Fosses sont à nouveau accessibles après 6 semaines de travaux pour réaménager cet axe très fréquenté (13.000 véhicules par jour). Des aménagements ont été réalisés dans les carrefours et une réfection du revêtement. Ces travaux, qui s’étalaient des "Quatre Bras" au croisement avec la N98, étaient une première phase dans un chantier plus vaste. Une seconde phase de travaux, programmée l’an prochain – probablement en été – s’attaquera au carrefour des " Quatre Bras ", ainsi qu’à l’aménagement de la chaussée pour les entrées et sorties de l’Espace Winson.