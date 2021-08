Rentrée judiciaire chargée en province de Namur

Le procès le plus attendu, c'est sans doute celui qui débutera le 27 septembre prochain devant la cour d'assise de Namur. Il s'agit de celui de Xavier Van Dam, l'assassin présumé de la joggeuse Wivinne Marion. L'accusé devra répondre d'assassinat, de viol et de séquestration sur la personne de Wivinne Marion. Cette dernière, âgée de 42 ans au moment des faits et pédiatre au CHR, a croisé la route de Xavier Van Dam le 1er novembre 2018 à Boninne. La victime effectuait son jogging. L'accusé a été surpris en train de jeter sa voiture dans la Sambre avec le corps de la victime à l'intérieur. Depuis le début de l'enquête, Xavier Van Dam évoque un trou noir qu'il situe au moment des faits.

Le 29 novembre, c'est la procès de Luc Nem qui débutera toujours devant la cour d'assise de Namur. L'accusé est poursuivi pour le meurtre de sa compagne, Marielle Tournay. La compagne de Nem, alors âgée de 40 ans, a été retrouvée morte le 28 novembre 2019 à Assesse. Elle a succombé à de nombreux coups. La victime était régulièrement frappée par son compagnon, qui avait été interpellé plusieurs fois par la police. L'homme évoque également un trou de mémoire lorsqu'on le questionne au sujet de la mort de sa compagne.

Parmi les dossiers que le tribunal correctionnel de Namur traitera dans les prochaines semaines, il y a celui du trafic de stupéfiants impliquant notamment six gardiens de la prison d'Andenne en 2018. Autre dossier important, celui de l'ancien échevin d'Assesse, Didier Want, qui comparaîtra pour des faits de harcèlement sur plusieurs de ses ex-compagnes.