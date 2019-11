Rencontre entre art et tourisme: une expo du WBT à Bruxelles, avec la Galerie Rive Gauche à Namur

Lorsque que le tourisme et l'art s'allient pour donner envie au public de visiter la Wallonie. C'est une initiative du WBT (Wallonie Belgique Tourisme) et de la Galerie Rive Gauche à Namur. Philippo Minelli photographe italien, artiste de la galerie, a sillonné le territoire wallon et lancé ses fumigènes (marque de fabrique de son travail) dans des lieux divers, proches de l'eau, comme le château de Dave, la descente de la Lesse ou les bords de Meuse, afin de les photographier et de les magnifier. Ses photos sont visibles dans la salle d'exposition du WBT, à Bruxelles, et une plaquette touristique est disponible sur place pour le public. Sophie Boutefeu responsable marché belge francophe à WBT espère par le biais de l'expo, attirer les touristes étrangers en Wallonie ...

Filippo Minelli - Silence/Shapes au WBT, rue Marché aux herbes à Bruxelles, jusqu'au 12 janvier 2020