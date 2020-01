Réforme des hôpitaux : un seul réseau pour Namur

C’est la grande réforme voulue par la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open Vld) : la création de réseaux hospitaliers. A Namur, les six hôpitaux sont désormais regroupés en un seul réseau. Cette réforme aura dans les mois et les années à venir des répercussions pour les patients.

Par exemple, dès cette année, le traitement des cancers de l’œsophage et de pancréas ne sera plus proposé que dans un seul des six hôpitaux de la Province, ce sera sans doute à Mont-Godinne. Cela ne représente qu’une vingtaine de cas par an. Mais les hôpitaux se répartiront bientôt des pathologies beaucoup plus fréquentes, comme la chirurgie cardiaque ou le traitement du cancer.

"Il y aura certainement plus de déplacements pour le patient mais les soins qui seront donnés, à mon sens, seront de meilleures qualités puisque les investissements et les professionnels se concentreront uniquement sur ce site-là" annonce Gilles Mouillard, président du CHR Sambre et Meuse.

Dans ce nouveau paysage, la Province de Namur ne conservera pas six services d’urgence différents, dont trois rien que pour le centre de Namur. Un kilomètre à peine sépare celui de Bouge et celui du CHR de Namur. La question va se poser aussi pour les maternités. Géographiquement, celle de Saint-Elisabeth et celle du CHR sont clairement redondantes.

La naissance ce premier janvier 2020 d’une association regroupant tous les hôpitaux namurois n’est que le point de départ de cette profonde réorganisation.

La deuxième étape démarre ; c’est la rédaction d’un projet médical commun, en gros : qui fait quoi ? Les débats entre les six nouveaux partenaires promettent d’être très serrés dans les mois qui viennent.