Redémarrage de la brocante de Jambes

Ce dimanche matin, à Jambes, le boulevard de la Meuse a retrouvé ses brocanteurs et ses chineurs. La brocante a pu redémarrer. "C’est génial, l’ambiance est merveilleuse. On retrouve des gens qu’on n’a plus vus depuis 1 an, deux ans" s’émerveille Guy. Une impression partagée par Luc, brocanteur lui aussi, "c’est la première brocante donc c’est merveilleux".

La brocante a pu redémarrer mais avec des protocoles sanitaires : la brocante est limitée à 50 stands, séparés par minimum 1.50 m. Les réservations se font uniquement en ligne le vendredi de 8 heures à midi. Un sens de circulation est imposé et le port du masque est obligatoire. Mais ces contraintes n’ont pas entamé l’enthousiasme ambiant. La brocante a été un franc succès. Beaucoup de monde s’est pressé en bord de Meuse pour réaliser de bonnes affaires ou simplement flâner et profiter du beau temps.