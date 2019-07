Reconversion surprenante : de directeur de télévision à artisan glacier

Baudouin Lénelle, l’ancien directeur de la télévision locale Namuroise, Canal C, vient d’ouvrir à Jambes le Glacetronome. A 59 ans, il s’est reconverti en artisan glacier, une passion depuis qu’il est tout petit. L’homme installé derrière son comptoir congélateur affiche un grand sourire. Il a remarqué que sa reconversion parle à beaucoup de monde. "Mon histoire personnelle de reconversion touche. Je crois qu’on est dans une époque où des dizaines de milliers de personnes sont un peu mal dans leur boulot. On est dans une époque difficile, le rapport au travail est difficile. Et donc voir qu’à 59 ans on peut porter un tout autre projet professionnel que ça touche les gens."

Il a installé son magasin à Jambes, au pied de l’Enjambée. Derrière le comptoir, Baudouin Lénelle n’est pas seul, il travaille avec son neveu Thomas Degryse. Pour financer une partie de leur projet, ils ont fait appel à un financement participatif. Ils espéraient récolter 8000€, ils ont obtenu 13.000€, de quoi meubler le magasin. L’objectif à court terme est d’installer un salon de dégustation. Du côté des produits proposés, l’engagement est une glace artisanale réalisée avec du lait bio, avec des fruits et légumes de saison.