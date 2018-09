Recensement des kots à Namur: certains propriétaires se sentent fliqués

Améliorer la sécurité dans les kots. C'est l'objectif annoncé d'un recensement entrepris par la Ville de Namur de tous les logements étudiants sur son territoire. Pour établir un cadastre précis des kots privés, le Service Logement envoie un questionnaire aux habitants, rue par rue.

Jean-Jacques Loumaye est propriétaire et avocat. Il juge le questionnaire de la Ville intrusif et illégal: "Un recensement doit être anonyme et s’adresser à toute la commune en une fois, comme les recensements de l’Institut national des statistiques, par exemple." Il dénonce une politique de fichage: "Je ne veux pas que l’on casse les principes essentiels constitutionnels de liberté individuelle, de propriété privée et plus fondamental encore, ceux de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans laquelle on ne peut pas forcer quelqu'un à s’accuser lui-même."

8000 logements à Namur

Pour l'échevine du Logement, Stéphanie Scailquin, ce recensement de kots vise à vérifier la question de la sécurité des étudiants qui y vivent. La Ville en profite au passage pour remettre les propriétaires face à leurs obligations: "Pour avoir un kot, il faut avoir obtenu un permis d’urbanisme le cas échéant et un permis de location qui permet de vérifier les critères de sécurité et salubrité par rapport au Code wallon du logement."

Selon l'université de Namur, l'offre de logements étudiants est équilibrée et suffisante dans la capitale wallonne. Elle estime qu'il y a 8000 logements en tenant compte de tous les types d'études supérieures.