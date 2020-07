"Ré-Action": Une aide pour les entreprises wallonnes de moins de 10 personnes

88% des entreprises wallonnes comptent moins de 10 équivalents temps plein. La SOGEPA (Société Wallonne de gestion et de participations) vient de lancer "Ré-Action" un outil qui accompagne et soutient les entrepreneurs ou entreprises de moins de 10 personnes. Un coup de pouce pour les micro-entreprises qui éprouvent des difficultés ou qui sont en passe d’en rencontrer dans leur activité professionnelle.

La crise du COVID fait souffrir de nombreuses petites entreprises. Gillet Automobiles est connue pour sa célèbre Vertigo. Mais la petite société située à Isnes (Gembloux) travaille sur de nombreux autres projets, plus rentables. Notamment des respirateurs pour l’Afrique ou encore la restauration et la reconstruction de véhicules anciens.

Souci structurel de trésorerie pour les petites entreprises

Mais avec la crise elle fait face à des soucis de liquidités comme l’explique son patron Tony Gillet : "On a des soucis de trésorerie. Avant on payait après la livraison. Ensuite on a commencé à payer au moment de la livraison. Et aujourd’hui on doit déjà avancer l’argent lors de la commande. On aimerait profiter de la crise pour avancer sur de nouveaux projets mais il nous faut des liquidités que nous n’avons pas".

Du coup l’entrepreneur wallon a rentré un dossier à la Sogepa. Jean-Paul Vandenheede, conseiller financier de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le suit dans sa démarche : "Monsieur Gillet n’est pas une situation dramatique, il n’est pas dans le rouge. Mais par contre il a besoin de financement pour maintenir l’activité et surtout garder son personnel pendant la crise. On est là pour faire le bilan de ses besoins mais on fait également du coaching pour l’aider dans sa démarche et pour assurer le suivi".

Eviter licenciements et chômage temporaire

Pour Tony Gillet, conserver son personnel, c’est absolument essentiel. Il doit tout faire pour éviter des licenciements ou des chômages temporaires, c’est la pérennité de son activité qui en dépend. "Ce sont des gens hyper spécialisés. Ils ont acquis une énorme expérience après 10, 15 ou 20 ans dans mon entreprise. Si je n’arrive pas à les maintenir en activité ils pourraient décider de partir. Et s’ils partent je devrais former de nouvelles personnes. Mais pour former des gens de cette qualité ce serait quasi impossible".

Plus de 550 demandes de prêts "Ré-Action"

Plus de 550 dossiers, pour obtenir un soutien financier, sous forme de prêts, ont déjà été rentrés à la SOGEPA, en quelques semaines seulement. Toutes les petites entreprises wallonnes comptant moins de 10 équivalents temps plein peuvent donc bénéficier de ré-action, le nouvel outil de soutien de la SOGEPA. "On peut intervenir de deux manières. Soit de manière anticipative quand l’entreprise est en passe de rencontrer des difficultés financières. Ou alors de manière réactive quand les difficultés sont là. Les prêts que nous proposons varient entre 25.000 euros et 100.000 euros maximum. La durée est à définir en fonction des besoins et des capacités de remboursements de l’entreprise" nous détaille David Leclercq, le conseiller en communication de la SOGEPA. Des prêts à 2% qui en général ont des durées qui varient entre 2 ans et 7 ans maximum.

La SOGEPA propose également du coaching gratuit. Un conseiller fait l’état des lieux de l’entreprise. Une analyse qui permet d’optimaliser le rendement de la société mais aussi de voir comment éviter au maximum les périodes difficiles. Tony Gillet espère à présent que son dossier sera accepté par la SOGEPA et qu’il pourra continuer son activité avec toute son équipe.