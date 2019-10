Qui veut du caviar wallon ?

Ce jeudi, le salon InnovaTech à Colfontaine va présenter 88 nouveautés technologiques wallonnes. Elles touchent tous les domaines, de l’informatique à la santé en passant par l’agroalimentaire. Et parmi les inventions les plus originales, on ne peut manquer celle de Jean-Philippe Draye. Son entreprise, WOC, promet d’intéresser les gourmands.

"WOC", non pas pour l’instrument de cuisine mais plutôt pour "World Of Cricket". En anglais, cricket désigne un sport. Mais c’est aussi la traduction d’un mot français: grillon. Et de ces grillons, Jean-Philippe Draye tire un caviar.

La recette

Pour y parvenir, plusieurs étapes : cuire les insectes dans un bouillon, les décortiquer, en tirer le jus, le chauffer, le faire tomber goutte à goutte dans un bain d’huile puis rincer. En tout, 6 heures de travail pour obtenir 1 kg de petites perles bourrées de protéines, de minéraux.