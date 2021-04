Province de Namur : la forteresse de Poilvache accessible tous les jours pendant les vacances de Pâques

A partir d’avril, la forteresse de Poilvache ouvre traditionnellement ses portes au public tous les week-ends. Mais cette année, pour les vacances de Pâques, l’ASBL qui gère les lieux a décidé d’appliquer exceptionnellement le régime estival : du 3 au 18 avril, le château sera ouvert tous les jours entre 10h30 et 18 heures.

"En juillet dernier, juste après le confinement, on a senti chez les gens une réelle volonté de découvrir le site", explique Guy Boodts, Vice-Président de l’ASBL les Amis de Poilvache. "Ça leur faisait beaucoup de bien, car ça leur changeait les idées. Or, on entre dans un contexte similaire, avec beaucoup de monde attendu dans la région pour les vacances".

Il faut dire que la forteresse, située sur un éperon calcaire entre Yvoir et Dinant, s’étend sur près de 3 hectares à ciel ouvert (c’est la plus grande de la Province), avec de nombreux recoins tranquilles. "Nous accueillons souvent des visiteurs curieux, et qui reviennent, car ils ont été séduits par le lieu". Il n’est pas nécessaire de réserver son ticket à l’avance, mais les visiteurs devront se présenter masqués à l’accueil et suivre, par bulle de 4, un sens giratoire pour éviter de se croiser.