Promenons-nous dans la vallée du Bocq avec Adélaïde Charlier

Une interview en mouvement d’Adélaïde Charlier qui fait écho à l’esprit des manifestations pour le climat. Isabelle Loodts, journaliste indépendante auteure d’un article pour Le Moustique, a rencontré la jeune activiste tout en sillonnant la vallée du Bocq. Nous l’avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Isabelle Loodts choisit de faire ses interviews tout en marchant. D’après elle, ça libère la pensée et donne lieu à des conversations plus intéressantes. Elle a rencontré Adélaïde Charlier pendant une balade le long du Bocq. Une belle surprise pour la jeune fille qui ne connaissait pas la vallée. Cette promenade d’un peu moins de huit kilomètres est idéale car très peu fréquentée. En chemin, vous pourrez longer le Bocq, croiser des ouvrages d’art de l’ancienne ligne de chemin de fer et même découvrir la carrière désaffectée d’Herbois. Un paysage un peu lunaire, pourvu d’une végétation extraordinaire.

Cette petite balade a mené à de grandes discussions avec Adélaïde Charlier sur la forêt amazonienne, les accords de Paris, le rapport au temps, … Vous pourrez découvrir ces conversations et l’itinéraire précis de la promenade dans le magazine Moustique, disponible chez votre libraire.