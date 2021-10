Projet pilote à Namur : Proximus veut accélérer le déploiement de la fibre optique en utilisant les poteaux électriques d'ORES

Proximus et ORES développent en ce moment un projet pilote de déploiement de la fibre optique dans un quartier de Bouge, à Namur. Plutôt que d’ouvrir les trottoirs, Proximus utilise les poteaux d’éclairage existants d’ORES comme support pour connecter les habitations. Le procédé est très rapide, moins coûteux et il ne cause quasiment aucune nuisance.

En quelques mois, 177 maisons ont ainsi été raccordées à Bouge. Et dans quelques semaines, le projet pilote sera étendu à 1000 foyers. Pour Namur, c’est une aubaine. La capitale wallonne est l’une des premières villes où Proximus a choisi, dès 2017, d’investir dans le déploiement de la fibre optique. 32.000 foyers namurois sont déjà raccordés et l’objectif est d’atteindre 55.000 foyers et entreprises d’ici 2025, soit 80% de la ville et de sa périphérie.

"La fibre optique, aujourd’hui, c’est indispensable, selon Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. Que ce soit pour les entreprises, pour les professions libérales ou pour tout un chacun, pour télétravailler ou permettre aux enfants d’être connectés et aux écoles de se déployer numériquement. Et grâce à cette nouvelle solution, ce sont des territoires moins densément peuplés qui pourront plus rapidement être équipés."