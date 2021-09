Procès de l’assassin présumé de Wivinne Marion, témoignages des proches de la victime, "elle était un rayon de soleil"

Le procès de Xavier Van Dam, accusé de séquestration, viol, et assassinat sur Wivinne Marion s’est poursuivi ce jeudi devant la cour d’assises de Namur. La matinée a été consacrée aux témoignages de personnes ayant eu des contacts avec l’assassin présumé. Avant les faits, Xavier Van Dam participait à une soirée. Les différents témoignages ont décrit un accusé qui n’était pas en état d’ivresse. Plusieurs jeunes femmes parlent d’un homme "lourd", "collant", "qui ne mettait pas en confiance", "un regard pas normal et insistant".

Wivinne Marion "étudiante brillante" et "d’une grande humanité"

L’après-midi, ce sont les proches de la victime, Wivinne Marion, qui se sont succédés à la barre. Selon l’enquêtrice qui a réalisé l’enquête de personnalité de la victime, "de l’avis général, elle était un rayon de soleil".

Danielle Falque, la mère de Wivinne Marion décrit sa fille comme un modèle pour ses sœurs cadettes : "une excellente élève, une étudiante brillante". Elle avait une relation très fusionnelle avec sa mère. "C’est très dur de l’avoir perdu" dit la mère, avant de s’adresser directement à Xavier Van Dam "restez-vous insensible à la douleur d’une maman ?". "Bien sûr que non. Je ne peux pas imaginer ce que vous vivez en ce moment", répond laconiquement l’accusé.

Le père de Wivinne Marion explique que pendant six ans, après son divorce avec la mère de Wivinne, il a peu vu sa fille. Elle lui reprochait d’avoir brisé l’unité familiale, mais le conflit s’est apaisé avec le temps. Il a décrit sa fille comme dotée "d’une grande intelligence et d’une grande humanité". Elle est partie en Inde après ses études pour aider les plus défavorisés.

Ses frères et sœurs parlent de Wivinne Marion comme d’un modèle, d’une personne sur qui on peut compter. "Je suis fière d’être sa sœur".

"Le mot bonheur est désormais exclu de notre vocabulaire" dit, très ému, le beau-père de la victime. Il fond en larmes en rejoignant le banc des parties civiles. A la fin de ce témoignage, Xavier Van Dam pleure dans son box.

Demain, vendredi, la journée sera consacrée à l’audition des témoins de moralité de l’accusé.