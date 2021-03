Pour la première fois, une femme, Annick Castiaux, devient rectrice de l'Université de Namur

"Cette expérience l’amène à approfondir ses connaissances dans le domaine du management de l’innovation afin de mieux comprendre les difficultés et opportunités auxquelles les organisations sont confrontées lors de grands changements technologiques", précise l’UNamur.

Annick Castiaux est titulaire d’un doctorat en sciences physiques. Après plusieurs projets postdoctoraux elle rejoint le secteur privé. Durant 4 ans, elle travaillera comme consultante en gestion de l’information et des connaissances chez I.R.I.S. SA, une spin-off de l’UCLouvain située à Louvain-la-Neuve.

C’est désormais officiel. Pour la première fois de son histoire, l’université jésuite sera dirigée par une femme. Annick Castiaux vient d’être élue rectrice de l’U Namur avec 49,54 pourcents contre 44,53 pourcents pour son adversaire, l'économiste Alain de Crombrugghe. Annick Castiaux était vice-rectrice en charge de l’enseignement, de la qualité et de la communication au sein de l’équipe sortante.

De retour à l'université, elle est, depuis 2002, professeure de gestion de l’innovation au département de sciences de gestion de l’Université namuroise. Ses cours sont orientés sur la place des technologies – en particulier numériques – dans la gestion des organisations.

En 2016, elle fonde, avec quatre collègues, le "Creativity and Innovation Research Center". Ce centre est aujourd’hui composé d’une quinzaine de personnes. Une des thématiques sur lesquelles le centre se focalise en particulier est la transition digitale des entreprises et des communautés. Annick Castiaux est aussi à l'origine du TRAKK, une sorte de couveuse d'entreprises qui réunit dans un espace commun de jeunes entrepreneurs du secteur culturel et créatif.