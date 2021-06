Portrait : Alexandre, 32 ans, restaurateur de livres anciens

"Le livre le plus ancien sur lequel j’ai travaillé c’est celui-ci" explique Alexandre Rosman, 32 ans, en saisissant un livre du XVIe siècle avec une somptueuse reliure "à la fanfare" avec toutes ses dorures. Alexandre est relieur et restaurateur de livres anciens. "Ce livre était dans un très bon état de conservation. J’ai juste dû réparer les coins, la coiffe, qui est la partie des livres qui s’abîme le plus car on les attrape par la coiffe quand on les sort de la bibliothèque".



9 images Reliure à la fanfare © RTBF – Anaïs Stas

Son atelier, qui se situe à Dave près de Namur, est une petite caverne d’Ali Baba. Pour restaurer et relier les livres, Alexandre a amassé toutes sortes de papiers, parchemins, cuirs, machines et outils. Alexandre fouille son étagère pour trouver un type de papier artisanal particulier pour restaurer le coin d’une page déchirée. Il réalise un patron de la forme qu’il va devoir reconstituer puis déchire la feuille selon le modèle. Armé d’un pinceau et d’une colle particulière pour ne pas abîmer le papier, Alexandre colle le nouveau coin de page, gratte l’excédent, ponce les bords. Les gestes sont précis, minutieux. Ce passionné se forme depuis 10 ans en Belgique, France et Suisse. "A force de pratique, de petits stages, on s’outille en pratique et en matériel".

9 images Réparation d’un coin de page déchiré © RTBF – Anaïs Stas

Pourquoi s’est-il lancé dans la restauration de livres anciens ? "J’ai suivi une formation d’antiquaire, puis j’ai rencontré un relieur. L’artisanat, l’objet livre, je suis tombé dedans. C’est l’histoire des gens, c’est s’effacer et préserver une partie de l’histoire, et si j’y contribue, j’en suis heureux". La restauration d’un livre fait appel à des techniques très variées : travail du papier, de la couture, du cuir etc. "Dans une restauration, il faut d’abord arrêter la dégradation, nettoyer, travailler sur une base saine".

9 images Coiffe abîmée d’un antiphonaire du XVIIIe siècle © RTBF – Anaïs Stas

Souvent, Alexandre, stoppe la dégradation de la reliure et y effectue quelques réparations. Ce qui lui prend généralement une journée. Il saisit un livre avec une couverture en bois. "Les livres anciens, on utilisait du bois qu’on recouvrait de cuir. Maintenant, on utilise du carton. Dans le cas de ce livre, la reliure était tellement dégradée qu’il n’y avait plus de cuir. J’ai stoppé les éléments qui dégradaient le livre. Je l’ai recousu pour qu’il tienne en un bloc et j’ai arrêté là. Je ne voulais pas m’improviser relieur du XVIIIe siècle. Je suis restaurateur au XXIe siècle. Faut-il aller plus loin ? Remettre un cuir ? Cela se discute. Cela dépend aussi du client. Certains clients ne sont pas prêts à avoir un tel ouvrage dans leur bibliothèque. C’est en bois, c’est disgracieux".

9 images Livre avec un plat en bois, la reliure en cuir a disparu © RTBF – Anaïs Stas

Parfois, la restauration va beaucoup plus loin. Jusqu’au nettoyage page par page du livre… Des semaines de travail ! Dans certains cas, Alexandre plonge les pages du livre dans l’eau. "C’est un geste délicat, effectué rarement. Il faut évidemment s’assurer que le papier, l’encre vont le supporter. Après, l’eau va nettoyer le papier, lui apporter de l’hydrogène ce qui va lui redonner une certaine élasticité".

9 images Alexandre sort la page d’un livre après l’avoir trempée dans l’eau. © RTBF – Anaïs Stas Dépôt d’une page humide sur une claie de séchage © RTBF – Anaïs Stas

Mais restaurer un livre, ce n’est pas qu’une suite de gestes techniques, c’est aussi une éthique, une réflexion sur chaque œuvre. "Il ne faut pas restaurer à outrance sous peine de réaliser un faux, même involontaire". Comment cela serait-il possible ? "Si par exemple un client me commande pour un livre du XIXe siècle une reliure qui est un pastiche de ce qui se faisait à l’époque. Cela a du sens. Mais si le travail est bien fait et qu’après il le revend. S’il ne précise pas que le livre a été restauré, que l’acheteur l’ignore, le pastiche peut devenir un faux. Il ne faut donc pas restaurer à outrance et glisser des indices, au moment de la restauration, que le livre a été restauré à notre époque, au XXIe siècle".

9 images Reliure en parchemin © RTBF – Anaïs Stas Divers petits livres anciens en cours de restauration © RTBF – Anaïs Stas

Le travail de conservation c’est avant tout rendre un livre fonctionnel, à nouveau consultable. Dans l’atelier d’Alexandre, il n’y a pas que des ancêtres du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Des livres plus contemporains attendent une cure de jouvence. Je restaure parfois un livre de jeunesse comme ce petit abécédaire. Ce sont des livres qui ont uniquement une valeur sentimentale. Mais nos livres modernes, plus fragiles, traverseront difficilement l’épreuve du temps, là où les livres anciens, restaurés et conservés dans de bonnes conditions continueront à affronter les siècles.