Pas de port numérique à la pointe du Grognon, Namur a changé de cap

Contrairement à ce qui était annoncé depuis plusieurs années, la ville de Namur n'installera pas un "port numérique" à la pointe de Grognon. Le somptueux bâtiment qui doit être construit sur le site de la confluence accueillera plutôt l'actuel Pavillon de l'aménagement urbain.

Ce changement de cap s'explique par l'arrivée imminente du Pavillon de l'Expo de Milan au sommet de la Citadelle de Namur. Les travaux ont commencé. La Ville a décidé d’y loger un centre justement dédié au numérique : des expos (un peu comme celles proposées par le Kikk festival), des ateliers pour les écoles, un centre de formation continuée... En d'autres termes, la vitrine du numérique, l’ambassade de l’innovation technologique namuroise, c’est là-bas que cela se passera, à l’arrivée du futur téléphérique.

Un symbole de la modernité namuroise

Du coup, le projet de port numérique au pied de la Citadelle, à la pointe du Grognon, devenait redondant. Et un peu dans la précipitation, car les travaux financés par les fonds européens doivent être réalisés au plus tard en 2021, la ville cherche une nouvelle fonction pour ce futur "phare de la ville", symbole de la modernité namuroise.

La majorité communale a décidé d’y transférer le Pavillon de l’aménagement urbain. Il s'agit d’un espace, actuellement situé dans l’Hôtel de ville, où les Namurois peuvent découvrir les plans et les maquettes des grands projets de transformation de la ville : l’aménagement de la dalle au-dessus de la gare, la transformation du Grognon, le réaménagement de la chaussée de Louvain, etc.

"Mais nous allons développer ce concept, promet le bourgmestre Maxime Prévot. Ce sera un lieu pour que les pour citoyens se réapproprient l’aménagement de leur ville. On y organisera des expositions, des conférences, des rencontres entres les habitants et les entreprises qui développent des nouvelles solutions intelligentes pour la ville, etc."

Le numérique ? "On y utilisera des outils de communication moderne, comme une maquette en 3D de la ville par exemple. Mais c’est évident que nous devons changer le nom du projet".

Exit donc le "port numérique" à la pointe du Grognon. Une délégation de la ville de Namur ira à Lyon à la fin de ce mois de janvier pour visiter le "Tuba", le Tube à expérimentations urbaines, censé inspirer le projet namurois. Le temps presse, l’enquête publique concernant le nouveau bâtiment commence... le 15 janvier.