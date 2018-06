Police Namur Capitale: les technologies nouvelles au service de la police

Cet automne, la Police Namur Capitale va faire un pas de plus vers le monde des nouvelles technologies. Elle va démarrer avec l'acquisition de dix bodycams. Le feu vert pour leur utilisation avait été donné par la Chambre en mars. Dès septembre, ces caméras individuels portés par les policiers namurois permettront de filmer leurs interventions. "Un plus pour les deux parties dit le commissaire divisionnaires Olivier Libois, le chef de corps de la police. Le policier pourra dire : regardez, j'ai travaillé de telle manière, ça me semble tout à fait correct. Et d'autre part c'est un mode de preuve : voilà ce que j'ai vu au travers ma caméra. Donc c'est une évolution technologie qui pourra permettre d'objectiver une intervention de manière plus facile."

Maxime Prévot, bourgmestre de Namur qui a l'autorité administrative sur la police est plutôt satisfait des résultats. A ses côtés, le commissaire divisionnaire Olivier Libois, chef de corps de la Police Namur Capitale - © Monika Wachter - RTBF

Un bilan 2017 nuancé

Les délits pour possession et vente de stupéfiants ont fortement progressés avec plus 18 pour cent. Mais comme la police a mis de gros moyens pour essayer de démanteler une filière hollandaise, il est logique que ce chiffre ait augmenté. Il y a une autre statistique interpellante : le nombre de vol de voitures a explosé, plus 43 pour cent. Mais là aussi il y a une explication. 62 pour cent sont des vols de vélo. "Nous avons eu une épidémie début 2017 que nous avons pu résoudre par l'interpellation d'un certain nombre de voleurs. Depuis on remarque, et on le verra en 2018, les chiffres sont à nouveau, et heureusement, à la baisse.

En ce qui concerne les vols à mains armés, les résultats sont plutôt encourageants. Il y a eu deux pour cent de faits en moins. Ce qui est surtout une bonne nouvelle c'est le taux d'élucidation. Dans neuf cas sur dix, la police a pu mettre la main sur les auteurs de vols à mains armés dans les parkings, magasins de nuit ou commerces de proximité.