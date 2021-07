Point sur les inondations en province de Namur : évacuation en cours à Jemelle, routes inondées, transports compliqués

Des évacuations sont en cours à Jemelle depuis trois heures du matin sur la commune de Rochefort. "Aux habitants de la Rue de la Wamme, de la Lomme et des Jardins de Jemelle : nous vous conseillons de quitter votre habitation. Si cela est impossible, restez au premier étage" détaille un communiqué de la commune de Rochefort. "Nous sommes débordés, l’eau continue de monter, même les camions de l’armée n’arrivent plus à passer" explique rapidement Corinne Mullens, la bourgmestre faisant fonction de Rochefort. Une cinquantaine de personnes évacuées ont passé la nuit dans une salle communale à Rochefort, une autre cinquantaine de personnes dans une salle à Han-sur-Lesse. En plus, des problèmes d’inondation, les communications sont saturées. Joindre les secours est parfois compliqué. Les pompiers demandent aux habitants qui ne peuvent pas évacuer, de monter au premier étage de leur habitation et d’y rester : "Les secours arrivent".

La circulation sur la commune est très compliquée. Il est déconseillé de prendre la route. De nombreuses voiries sont fermées à la circulation notamment du côté de Rochefort, Jemelle, Forrières, Lessive, Eprave, Villers-sur-Lesse, un éboulement entrave partiellement la route entre Rochefort et Han-sur-Lesse. Le quartier de Dewoin est impraticable.