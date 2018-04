Plusieurs condamnations suite à une violente agression à Malmedy, la victime était décédée peu après

Le tribunal correctionnel a condamné un Liégeois de 24 ans et trois Malmédiens, âgés entre 22 et 33 ans, à des peines de travail de 150h et 175h pour coups et blessures avec incapacité temporaire en date du 5 avril 2014, la victime de leurs coups étant décédée quelques heures après cette scène de violence. Un cinquième prévenu a été condamné par défaut à 18 mois de prison ferme.

Les différents prévenus avaient été placés sous mandat d'arrêt durant cinq jours à la suite d'une violente scène de coups intervenue le 5 avril vers 1h du matin entre la victime et les cinq prévenus. Cependant, selon les résultats de l'autopsie, les coups portés n'étaient pas la cause première du décès, lequel était survenu des suites d'une intoxication alcoolique et médicamenteuse.

La prévention de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner a fait l'objet d'un non-lieu en chambre du conseil malgré des zones d'ombre telles que des coups de fil passés dans la nuit du drame ou des dégâts relevés au véhicule du Theutois.

Il n'en demeure pas moins que la victime, âgée de 26 ans, avait été prise à partie par deux des prévenus au terme d'une première altercation, manifestement verbale, dans un café de Malmedy à 1 heures du matin. La victime et les cinq prévenus s'étaient ensuite retrouvés durant de longues minutes dans le sas d'une banque où le Theutois a été violemment agressé, un des prévenus n'hésitant pas à utiliser la porte du sas pour le frapper alors que la victime se trouvait par terre.

Le tribunal a estimé que la requalification de coups avec incapacité temporaire se justifiait en raison de l'importance des coups et des blessures mais également par le fait que la victime s'était retrouvée longuement allongée au sol dans le sas de la banque.

Le tribunal a souligné la gratuité des faits, l'acharnement des prévenus, leur mépris affiché pour la personne d'autrui et le manque de respect de son intégrité physique.

Au civil, les cinq prévenus devront s'acquitter d'une somme de 2.500 euros pour préjudice moral.