Plus de 2.000 fêtards débarquent aux Sources de Spontin pour une rave party improvisée

Ce qui inquiète désormais la commune d’Yvoir, ce sont les risques liés à ce type de manifestation : "Dans le cas d’espèce, c’est la question de la sécurité routière qui nous préoccupe plus spécialement : de nombreuses voitures gênent la circulation sur la rue des Rivières. Il a donc été décidé de fermer à toute circulation de véhicules le tronçon problématique de la rue des Rivières (ainsi que l’accès depuis Chansin et depuis la E411) et ce jusqu’au lundi 2 décembre. La circulation de Spontin vers Durnal reste bien sûr possible via la drève et la bretelle de la E411 vers les Sources. La marche ADEPS ne devrait pas être impactée par cette situation", précise la commune. Li'idée de fermer l'accès aux véhicules était que le site soit évacué. Mais après négociations entre les autorités et les organisateurs de la rave party, décision a été prise que la rave soit autorisée jusque demain matin, comme l'explique le bourgmestre d'Yvoir: "Le risque était de procéder à une évacuation forcée, ce qui veut dire des risques d'incidents à la fois pour des personnes et pour le village, situé à quelques centaines de mètres.Dans ce type de situation, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir intervenir dés les premiers instants de l'installation, de manière à stopper le processus."

Les autorités invitent les riverains à contacter le 101 ou le Bourgmestre de la commune s’ils suspectent l’organisation d’une fête, pour l’avenir.