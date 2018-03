Peines de travail et plusieurs milliers d'euros pour trafic de drogues à Tamines

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné lundi quatre personnes à des peines de travail comprises entre 150 heures et 300 heures, pour trafic de cannabis à Tamines (Sambreville), entre le 1er janvier 2013 et le 14 novembre 2014. Trois autres prévenus bénéficient d'une suspension simple du prononcé. Les montants réclamés par équivalence se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Avant d'être interpellé, la police surveillait depuis un certain temps le domicile de Sébastien C., duquel des personnes entraient et sortaient toutes les 10 minutes. Un véhicule d'un calibre plus important a intrigué les policiers ainsi que le comportement de son conducteur. Ce dernier, Salvator D.B. est interpellé, de même que Sébastien C., sa compagne et d'autres vendeurs présents. Deux perquisitions sont menées, tant au domicile de l'un que de l'autre.

Salvator est soupçonné d'être à la tête de ce trafic et de s'être, en l'espace d'un mois, rendu sept fois aux Pays-Bas. Sébastien serait quant à lui un des revendeurs principaux, mais d'autres sont impliqués. Le montant des quantités vendues est estimé à un kilo de cannabis par semaine.

Par ailleurs, deux dames étaient poursuivies pour recel, car soupçonnées d'avoir joué les gains de la vente de cannabis via un casino en ligne. Le tribunal n'a cependant pas retenu cette prévention et les a acquittées de ce chef d'accusation.

Pour rendre son jugement, le tribunal a notamment tenu compte du dépassement du délai raisonnable et a reconnu Salvator comme le chef d'une bande organisée en le condamnant à 300 heures de travail (ou subsidiairement 3 ans de prison) ainsi qu'à payer une somme par équivalence de 60.000 euros.

Le revendeur principal, Sébastien C., est condamné à une peine de 200 heures (ou subsidiairement à 2 ans de prison) et à payer une somme par équivalence de 80.000 euros.

Deux autres revendeurs écopent d'une peine de travail de 150 heures tandis que les compagnes bénéficient d'une suspension simple du prononcé pendant 5 ans.