Paysage lunaire à Bambois: le lac progressivement vidé de son eau pour être nettoyé

C’est un paysage inhabituel qui s’offre aux yeux des visiteurs : le lac de Bambois, à Fosses-la-Ville, où certains ont l’habitude d’aller se baigner en été, est en train d’être vidé. Depuis l’ouverture des vannes, le niveau a déjà baissé de trois mètres. L’opération se fait progressivement pour éviter de surcharger le ruisseau en aval et de provoquer des inondations.

"C’est un peu désarçonnant, admet un participant à la visite guidée organisée ce dimanche. On a l’habitude de le voir bien rempli et là il est presque vide."

"La promenade était intitulée 'On a marché sur la lune' et je dois bien avouer que c’est assez ressemblant, c’est un peu lunaire", ajoute un autre membre du groupe.

Pour minéraliser la vase et trier le poisson

Cette vidange, ou mise en assec, a plusieurs objectifs. Il s’agit notamment de lutter contre la prolifération des algues.

"Si on laisse un étang sans entretien, il y a un phénomène d’eutrophisation, explique Didier Leroy, animateur nature. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup trop de matières organiques et beaucoup trop de gaz carbonique dans l’eau, ce qui est nocif pour les animaux et les plantes qui ont besoin d’oxygène. Donc en faisant cette vidange, on va vraiment fixer la vase, elle va se minéraliser. Donc elle va vraiment se tasser et on aura une eau qui sera beaucoup plus claire quand on remettra sous eau, ce qui permettra d’avoir plus de biodiversité."