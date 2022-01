"Patientez , chacun son tour..." : l'Aide à la Jeunesse craque de partout et doit "prioriser"

Or, ces derniers mois , la situation s'est sensiblement dégradée. Les milieux d'accueil sont saturés et quand une place se libère, il faut la réserver pour le mineur le plus exposé. Les autres attendront parfois plusieurs mois avant qu'une solution d'hébergement ne se présente. On imagine aisément la charge mentale qui pèse sur les équipes.

Ce constat, tous les services d'Aide à la Jeunesse le font, davantage encore dans les grandes villes: l'aide à la jeunesse craque de partout. En 2020, plus de 40.000 jeunes ont été pris en charge. La moitié par les SAJ (Service d'Aide à la Jeunesse), l'autre par les SPJ (Service de Protection de la Jeunesse).

Depuis deux ans, la crise sanitaire a exacerbé les fragilités : certaines familles qui arrivaient vaille que vaille à tenir le cap, dysfonctionnent. En interne - et à l'instar des infirmières - , les équipes tournent à flux tendu. Les semaines font facilement plus de 40 heures et le découragement guette devant le sentiment de ne plus assurer correctement sa mission. La profession n'attire guère et des postes restent vacants pendant de longues périodes .

En résumé : le navire prend l'eau de toutes parts et le secteur a tenu à tirer la sonnette d'alarme à travers une carte blanche diffusée en décembre dernier. "A ce jour, nos travailleurs sont épuisés (...) Notre secteur qui travaillait déjà à flux tendu risque de chavirer et nous ne savons pas si nous pourrons maintenir le bateau à flots." L'Union des Conseillers et Directeurs de l'Aide et de la Protection de la Jeunesse réclame donc aujourd'hui de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, comme le prévoient les textes légaux.