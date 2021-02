Pas d'interro à la rentrée, l'Institut de la Providence (Champion) veut offrir de vrais congés à ses élèves

Immuniser la semaine de rentrée de tout contrôle. C’est la décision prise par l’Institut de la Providence de Champion (Namur). L’objectif est d’offrir, durant la semaine de Carnaval, une pause bien méritée aux élèves, en évitant que les vacances se transforment en semaine de révision.

"C’est vraiment un soulagement", reconnaît Xavier, un élève de Rétho. "Je pense que ça va faire du bien au corps et à l’esprit, également. Quand on est à l’école, on doit travailler beaucoup et longtemps, parfois jusqu’à tard le soir."

"Le fait qu’on ait une semaine de libre, sans évaluation, je trouve que c’est une bonne idée", salue Blanche, une élève de cinquième secondaire.