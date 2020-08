Partez à la rencontre de l’Homme de Spy

L’homme de Spy est un Néandertalien. C’est grâce à ce petit homme qu’en 1886 les archéologues admettent l’existence d’êtres humains différents des Hommes modernes. Pour vous permettre d’en apprendre plus, l’office du tourisme et l’espace de l’homme de Spy ont d’abord proposé des balades accompagnées pour des groupes. L’idée a reçu un accueil plus que chaleureux puisque les places pour ces balades sont toutes vendues. L’office du tourisme et l’espace de l’homme de Spy ont alors décidé de proposer un parcours accessible à toute la famille. Il vous suffit de vous rendre à l’office du tourisme et de prendre un petit livret. Il vous accompagnera dans votre balade du centre d’interprétation de l’homme de Spy jusqu’à sa grotte. Vous pourrez en apprendre plus sur ce Spyrou, tout en traversant le bois de Bètche au Roche. Ce qui promet une balade enrichissante et dépaysante.