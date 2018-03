Pannes, infiltrations, factures (très) salées... une "arnaque", la reconversion de Saint-Gobain?

Des PME installées dans les hangars reprochent à l'actuel propriétaire, le groupe Saint-Gobain, de réclamer des factures de gaz et d'électricité exorbitantes.

Au total, 22 entreprises occupent le site à titre gracieux. Mais n'étant ni locataires ni propriétaires, certaines d'entre elles rencontrent de grosses difficultés.

Nous avons ainsi rencontré Maryline Garbe dans son atelier d'artiste. Menacée d'expulsion, cette occupante en est déjà aux courriers d'avocats.

"Je me sens arnaquée"

Plus de place pour créer ses œuvres d'art, c'est ce que voulait Maryline Garbe en s'installant sur le site industriel, en 2016. Aujourd'hui, entre infiltrations d'eau, pannes de chauffage et factures énergétiques salées, Maryline se sent arnaquée. "Il n’y a pas de compteurs aux normes. Ils font une estimation (ndlr : sur quelle base, s’interroge d’ailleurs notre interlocutrice ?) et me disent : "Pour toi, ce sera 11.200 euros pour une année et demi !" Mais avant, pour la même période, je consommais en moyenne pour 600 euros !" Soit pratiquement 20 fois moins qu'aujourd'hui !

Autre exemple interpellant : "Quand on coupe le teco (le disjoncteur), le compteur continue à tourner !"

"Des charges injustifiées", confirme également un autre occupant. D'autres entrepreneurs se plaignent juste d'une régularisation qui tarde à se concrétiser.

"Il y a bien quelques problèmes, rétorque le responsable de Saint-Gobain. Mais n'oubliez pas que nous offrons l'occupation gratuite, en attendant une solution telle qu'une gestion en copropriété."

La commune dans ses petits souliers

Du côté de la commune, on ne voudrait en tout cas pas rater la reconversion du site. "Nous serions effectivement très déçus de voir une quarantaine d’entreprises s’impatienter tellement qu’elles aillent voir ailleurs", nous glisse Philippe Hanck, chef de cabinet du bourgmestre de Sambreville.

Un dossier d'autant plus délicat que le site industriel était pollué.