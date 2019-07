"Oui" à la suppression du passage à niveau de Velaine à Jambes, un chantier de grande ampleur s'annonce

Infrabel espérait l’obtenir depuis de nombreuses années, c’est maintenant acté. L’entreprise a reçu le feu vert de la Région Wallonne pour la suppression du passage à niveau de Velaine à Jambes. Ce passage à niveau est situé sur un nœud routier où 5 routes se croisent. "C’est un des passages à niveau les plus accidentogènes de Belgique. On y répertorie depuis une décennie un accident grave par an" déclare Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

Infrabel avait déjà entré un projet en 2016-2017 pour supprimer ce passage à niveau mais il avait été recalé par le fonctionnaire délégué. Depuis l’entreprise a donc revu sa copie et proposer un nouveau projet. Un tunnel sera construit sous l’actuel passage à niveau pour les piétons et les cyclistes. A cet endroit, il n’y a par contre pas la place pour faire également passer les voitures. Elles emprunteront un autre tunnel qui sera construit à 500 mètres de là. Pour accéder à ce tunnel, les voitures emprunteront une nouvelle route longeant la voie ferrée. A la sortie du tunnel, un nouveau rond-point sera construit pour insérer la circulation rue de Dave.

Le projet est donc conséquent, plusieurs millions seront déboursés pour, à terme, fluidifier le trafic ferroviaire, routier, et éviter de nouveaux accidents au passage à niveau de Velaine. Il n’y a pas encore de calendrier concernant le début et la durée des travaux.