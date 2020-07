Où dormir à Namur pour une nuit insolite

Namur n’est pas la première ville de Belgique à laquelle on pense pour un citytrip. C’est une erreur pour Camille Hanot, journaliste pour Flair. Elle est venue au micro de Vivacité nous donner ses adresses les plus insolites où séjourner à Namur. Nous l’avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Au vu de la situation sanitaire, il est possible que vous passiez vos vacances en Belgique. Camille Hanot, journaliste pour Flair, vous conseille alors de visiter Namur, de profiter de sa beauté et de prolonger un peu votre séjour pour dormir dans ces logements insolites. Quelles que soient vos envies, vous trouverez forcément chaussure à votre pied grâce à ces adresses. Si vous souhaitez une belle maison à l’architecture originale surplombant la Meuse, rendez vous à la Villa Balat. Si vous êtes un lecteur assidu, Le Temps de Livresse, son concept de Bed & Books et sa grande bibliothèque sont faits pour vous. Si vous désirez dormir dans une cabane nichée recouverte de miroir à la citadelle, foncez chez MurmuresNamur. Peut-être préférez-vous dormir sous les étoiles, dans une grande bulle au fond d’un joli jardin, alors découvrez La Ferme du Ry. Il s’agit de quatre des jolies adresses proposées par Camille Hanot. Il y en a pour tous les portefeuilles et pour les goûts de chacun.