Nouvelle offre de trains dès décembre en province de Namur

La SNCB a présenté cette semaine aux différentes communes de la province de Namur son nouveau plan de transport qui entrera en vigueur dès le 13 décembre prochain. Et cela concerne prioritairement cinq lignes qui seront renforcées en heure de pointe ou en soirée.

La principale nouveauté concerne le renforcement des trains en heure de pointe entre Gembloux et Jemeppe-sur-Sambre pour les navetteurs et les étudiants. Il y aura quatre trains supplémentaires les jours de semaines à l’heure de pointe et un train supplémentaire le mercredi midi.

Neuf nouveaux trains feront également leur apparition en soirée. Cela concerne la ligne Liège-Namur dont le train de 20h10 continuera sa route jusque Namur alors qu’il était stoppé à Huy actuellement. Sur la ligne Namur-Ottignies, le dernier départ aura bientôt lieu une heure plus tard, soit à 22h07. Entre Ciney et Namur, il y aura deux trains supplémentaires en soirée. Entre Namur et Couvin, un train supplémentaire assurera la liaison depuis Charleroi vers Couvin et inversement. Le départ se fera dans chaque sens aux alentours de 22 heures.

Ces nouveaux horaires qui entrent en vigueur en décembre prochain ne sont qu’une étape. D’ici 2023, l’offre globale de trains sera augmentée de 4,7%, soit 3,77 millions de train kilomètres supplémentaires.