Nouveau système d'alarme au passage à niveau de la gare de Jambes

Un dispositif adapté

Présentée en septembre dernier dans le Brabant wallon, cette Warning box débarque à Namur dans une version améliorée. "Développé par deux techniciens d’Infrabel, le dispositif fonctionne à l’aide d’un rayon LED infrarouge qui relie les deux extrémités de la voirie, et ce de chaque côté du passage à niveau", explique Infrabel dans un communiqué.

"Il s’active dès la fermeture des barrières. Dans le cas d’une infraction, le faisceau infrarouge est interrompu ce qui déclenche une alarme pendant 3 secondes, à laquelle vient d’être ajouté un message verbal."

A Ottignies, ce système de prévention a porté ses fruits : "Les premiers résultats sont assez encourageants", explique Vincent Godeau. "On a constaté qu’une personne sur deux s’arrête et fait demi-tour. Après un mois de test, on a noté une diminution du nombre d’infractions", précise le conseiller en sécurité d’Infrabel, ajoutant qu’un bilan définitif ne serait possible qu’au terme de phase pilote sur les six passages concernés.