"Nos batailles" de Guillaume Senez, en ouverture du FIFF 2018

"Nos batailles" de Guillaume Senez a marqué la semaine de la critique à Cannes le mois dernier. Le film fera l'ouverture du FIFF. Un festival que le réalisateur connait bien, il était là en 2015 avec "Keeper".

"Nos batailles" réunit Romain Duris, Laeticia Dosch et la magnifique Lucy Debay. Romain Duris y incarne un père abandonné par sa femme, et qui doit faire face au quotidien avec ses deux enfants. Il va falloir concilier boulot et vie de famille, sans oublier les problèmes financiers.

Pour Guillaume Senez c'est un peu de vécu, le scénario est né lorsque son couple s'est éteint...