Noël à Namur : pas de grande roue sur la place du théâtre cette année

Il n’y aura plus de grande roue sur la place du théâtre pour le marché de Noël de Namur cette année, comme l’annonçait la DH ce matin. Anne Barzin, échevine des Fêtes de la Ville de Namur, donne deux raisons à cela. D’une part la grue présente pour les travaux sur la place du théâtre empêche la mise en place de cette grande roue. D’autre part, parce que la grande roue ne suffisait pas à faire fonctionner les chalets sur cette place.

"Force est de constater que l’exploitation des chalets sur la place du théâtre ne fonctionnait pas très bien pendant toute la durée du marché de Noël, explique l’échevine. Indépendamment des travaux qui ont lieu cette année, on a eu une réflexion par rapport à cela et la place du théâtre ne se retrouve plus dans l’exploitation prévue pour le marché de Noël."

Il n’y aura donc ni grande roue ni chalets ni animation spécifique prévue mais un sapin de Noël. "On verra ultérieurement si on y mettra autre chose pour les années sans travaux", explique l’échevine. Cette disposition rentre dans le nouveau cahier des charges qui est en place pour trois ans. On ne risque donc pas de revoir la grande roue avant 2022.