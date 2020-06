Namur : une proclamation en mode drive-in

Etonnant spectacle, jeudi soir, que ces 125 voitures arrivées au compte-gouttes sur le parking P + R de Bouge. A bord de chaque véhicule : un rhétoricien et sa famille, venus pour la remise des diplômes. L’Institut de la Providence, établi à quelques encablures de là, tenait en effet absolument à organiser une cérémonie de proclamation. "Ces jeunes ont passé six ans dans notre établissement et méritent qu’on fasse quelque chose de mémorable pour eux, expliquait le directeur, Olaf Mertens. Il faut réaliser qu’ils ont déjà subi l’annulation de beaucoup d’évènements, comme leur voyage ou leur bal." Ce sont d’ailleurs les fonds récoltés pour l’organisation de celui-ci qui ont en partie permis le financement de la proclamation en plein air. "C’est vraiment à l’américaine !", commentait une maman, épatée par l’impressionnant dispositif mis en place : écran géant, podium, diffusion en direct sur les réseaux sociaux, drone pour filmer l’évènement, et même une fréquence radio temporaire permettant de suivre les discours depuis son véhicule.

Confinés à bord

Même si l’entièreté des élèves n’a pas su s’y tenir – on a vu quelques accolades et embrassades spontanées – des règles assez strictes avaient été mises en place. Ainsi, seul le rhéto était autorisé à sortir du véhicule, et uniquement au moment de l’appel nominatif, pour aller chercher son diplôme et son dernier bulletin sur le podium. Chaque voiture devait par ailleurs être entourée d’une place libre à gauche et à droite. "Evidemment, je savais déjà que j’aurais mon diplôme, mais pouvoir monter sur scène et le recevoir des mains de mon titulaire, c’était quand même une super surprise", commentait Kylian. Sur le coup de 21h30, un bref concert de klaxon clôturait la soirée, tandis qu’on sabrait le champagne dans certains véhicules. Les élèves recevront encore une vidéo de l’évènement. Avant d’ouvrir un nouveau chapitre de leur scolarité…