Namur : une carte interactive pour signaler des agressions, développée par un jeune de 24 ans

Comment objectiver l’insécurité qui règne sur le territoire de la Ville de Namur ? L’initiative vient d’un jeune développeur de 24 ans, originaire de Fosse-la-Ville. Ce dernier vient de mettre en ligne une carte interactive il y a, à peine, une semaine et demie. Et on y recense déjà 120 signalements, avec un épicentre dans le quartier de la gare.

"Ça montre une situation catastrophique", remarque Mallaury Gérard, fraîchement diplômé de l’Hennalux. "Moi ça m’interpelle. Namur était une ville très calme où l’on pouvait venir étudier sereinement. Je pense que la situation s’est aggravée."