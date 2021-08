Namur : un troisième opérateur lance 250 nouvelles trottinettes électriques dans les rues de la ville

Un nouvel opérateur vient ajouter 250 trottinettes à l’offre namuroise. Après Ypres et Bruxelles, Namur est la troisième ville belge à les accueillir.

Namur est la première ville wallonne à accueillir l’opérateur qui a déjà mis à disposition des trottinettes dans plus de 130 villes européennes : " Namur est la capitale de la Wallonie et c’est la troisième ville dans laquelle nous nous lançons en Belgique en moins de trois mois. Nous avançons étape par étape et nous sommes très heureux que celle-ci nous amène à Namur aujourd’hui. Nous annoncerons notre arrivée dans d’autres villes wallonnes dans les prochaines semaines et prochains mois. C’est pour nous une région très importante dans notre développement. ", explique Oualid Benhammadi, Operations manager Bolt Belgique.



Bolt veut se positionner comme un acteur de mobilité écologique. Avec 22 kg, leur modèle à 90% en aluminium, les matériaux recyclables et présente une durée de vie théorique de 5 ans : " Nous allons plus loin que la conception de la trottinette. Pour cela, nous nous engageons à concevoir et entretenir le système d’opérations de location le plus efficace du marché. Pour ce faire, nous n’utilisons que des énergies renouvelables dans nos entrepôts en Belgique, en incluant la recharge des trottinettes. Nous disposons également d’un logiciel opérationnel de pointe pour réduire l’itinéraire parcouru par nos véhicules pour remplacer les batteries de nos trottinettes en rue et nous ne circulons qu’avec des véhicules électriques. "