Namur: un trésor mobilier exceptionnel est exposé au TreM.a

Le TreM.a, Musée des Arts Anciens du namurois, a réuni un nombre exceptionnel d’œuvres classées, provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que l'on appelle des "Trésors Classés" mais également des "Topstukken" en provenance de la communauté flamande. Une série d’œuvres précieuses, médiévales, qu’il n’est pas aisé de voir en temps normal.

Il faut savoir que chez nous on ne classe le patrimoine mobilier que depuis 2008, alors qu’en France par exemple, le classement a commencé à la sortie de la deuxième guerre mondiale.

Dans cette expo, on peut découvrir des croix, des Châsses, des lutrins, des fibules, des retables...

Et pour preuve du caractère exceptionnel de ces oeuvres, tout au bout de l'exposition, une vitrine vide, habillée d'articles de presse.

Une vitrine qui aurait dû abriter une croix. Fiona Lebecque collaboratrice scientifique et chargée de ce projet :

"Heureusement elle n'a pas été volée chez nous, et il s'agit de la Croix Byzantine de Tournai, une pièce exceptionnelle qui a été volée à la Cathédrale de Tournai en 2008. Un viol très violent avec effraction, et qui a fait l'objet d'une série d'articles à travers le monde : Chicago tribune, Australie... on se rend compte que le vol de cette pièce a fait le tour du monde et malgré cela, on ne l'a pas retrouvée."

Cette croix ne sortait qu'une fois par an, elle était assurée 25.000.000 d'euros pour une demi-journée. Enfermée la nuit dans un coffre et la journée protégée de vitres blindées, sa valeur était inestimable.

"Topstukken Trésors classés" au TreM.a à Namur, jusqu'au 10 février