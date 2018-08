Namur: un nouvel incendie dans un champ à côté d'une ferme à Bois-de-Villers

Ce lundi après-midi peu avant 16 heures, un champ a pris feu rue Marcel Masson à Bois-de-Villers en face d'une ferme. Les agriculteurs ont eux-mêmes amené un tuyau d'arrosage pour empêcher les flammes de traverser la rue et de mettre le feu aux bâtiments agricoles. Les pompiers de la zone de secours Nage de Namur ont ensuite éteint le champ et les broussailles. Le pire a été évité. On ne connaît pas l'origine de l'incendie.