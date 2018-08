Namur: un nouveau feuillet de timbres-poste avec des places historiques namuroises

Cette nouvelle va intéresser les amateurs de timbres et des lieux historiques namurois. BPost va mettre en vente à la fin du mois, le lundi 27 août précisément, un nouveau feuillet intitulé "Les places de la ville de Namur". On y trouve sur une seule feuille cinq timbres avec le Palais de congrès sur la place d'Armes, la cathédrale Saint-Aubain, le théâtre de Namur, le Beffroi et l'ange avec sa trompette de la place de l'ange.

La ville de Namur annonce que ce feuillet est habituellement destiné aux philatélistes et collectionneurs. Mais exceptionnellement, BPost a accepté de le mettre en vente dans les bureaux de postes namurois et dans quelques points poste de la commune.

Son prix : 8,40 €