Namur: travaux le long de la Meuse près du pont des Ardennes

Attention si vous passez en voiture le long de la Meuse entre le pont des Ardennes et le rond-point près de la Maison de la culture. La chaussée a été raclée cette nuit. Environ 20 centimètres d’asphalte ont été enlevés et il y a donc une grosse différence entre la route normale et le boulevard Isabelle Brunell qui a été raclé. Mais il n’y a aucun problème de circulation. Vous pouvez passer dans les deux sens, en roulant prudemment.