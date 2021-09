Namur : test d’un marquage luminescent sur un tronçon du Ravel

C’est une expérience pilote qui est menée à Vedrin, sur le Ravel 142 qui relie Namur à Daussoulx. Sur un tronçon non éclairé, un marquage au sol a été réalisé avec une peinture qui restitue la lumière dans l’obscurité, en vue d’une utilisation généralisée sur le réseau du SPW mobilité et infrastructures.

La peinture, légèrement verdâtre, a été appliquée sur une piste cyclable de 1 kilomètre 300. Les lignes d’un mètre 25 de long et de 15 centimètres de large ont la spécificité d’être luminescentes.

Guider les piétons et les cyclistes

François Coclez, de la société Isosign qui a mis au point la peinture. "Cela fonctionne très simplement, il s’agit d’une peinture qui va absorber l’énergie solaire le jour et la restituer la nuit".

Deux peintures différentes sont actuellement testées. Comme l’explique Gauthier Michaux, en charge de la signalisation au SPW mobilité et infrastructures. "Si l’essai est concluant, le but est d’implanter ce marquage dans des portions non éclairées où il n’y a pas d’éclairage public, ni d’éclairage apporté par des phares de véhicules. C’est appliqué sur un Ravel qui n’est pas éclairé pour que les utilisateurs, comme les cyclistes et les piétons, puissent bénéficier d’un guidage visuel quand il fait sombre en automne et en hiver. Ce système ne permet pas de voir une autre personne mais bien de savoir vers où se diriger. C’est le premier test réalisé en Belgique et ce site a été choisi car il réunit les conditions idéales d’application de ce type de produit : il est éloigné de la route et se situe dans un sous-bois qui est, relativement, sombre".

Avant d’être appliquées sur la voie publique, les peintures luminescentes actuellement testées devront encore être homologuées par le SPW.