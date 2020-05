Namur : Succès de la distribution des masques gratuits en pharmacie

A la pharmacie du Centre à Jambes, les 450 masques étaient déjà partis à 14 heures. Elle a dû envoyer ses clients dans d’autres pharmacies. La présidente de l’Union royale pharmaceutique de la Province de Namur, Marie-Françoise Barbay, se veut rassurante. "On attend avec impatience la prochaine livraison qui se fera rapidement, j’espère. De toute façon, je pense que le citoyen ne doit pas s’inquiéter. Il y en aura suffisamment pour tout le monde. Il faudra peut-être attendre quelques jours mais sans plus".

Comment porter et laver le masque

Pour Marie-Françoise Barbay, la distribution des masques fait partie du rôle de prévention du pharmacien. "Nous pouvons expliquer exactement comment il faut porter le masque. Il est bien entendu qu’on ne peut pas le porter plus d’une journée, qu’il faut le laver tous les jours, bien le sécher, ne jamais le porter humide parce que là alors c’est une catastrophe. Ce masque est aussi prévu pour recevoir un filtre. Il y aura plus tard je pense la distribution des filtres des autorités fédérales. Mais en attendant on peut mettre un essuie-tout ou un filtre à café. Ça fait tout à fait office de filtre. Comme ça, on peut éventuellement renforcer l’efficacité du masque à ce niveau-là".