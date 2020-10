Namur : spectaculaire héliportage des pylônes du téléphérique

L’hélicoptère est arrivé avec un peu de retard sur l’horaire à cause de la brume. Mais dès huit heures et quart la visibilité était assez bonne pour qu’il puisse se poser sur l’esplanade de la Citadelle qui est fermée à la circulation piétonne et des voitures pour des raisons de sécurité. C’est là que les ouvriers vont accrochent les pylônes. Samuel Biotteau, chef du projet pour l’entreprise POMA explique que "les équipes qui réalisent le montage du téléphérique sont sur l’esplanade. Ils sont en train de mettre en place les élingues (des câbles spéciaux ndlr) qui vont permettre la prise des pièces par l’hélicoptère".

Les pylônes attendent d'être héliportées - © Benjamin Carlier - RTBF

Le matériel pour l'héliportage est prêt - © Nicolas Lejman - RTBF

L’héliportage en ville est aussi délicat qu’en montage

Samuel Biotteau et la société POMA ont l’habitude de construire des téléphériques. La montagne mais aussi la ville, "sont des environnements délicats. En montage, il y a des espaces escarpés et des difficultés d’accès. Là, on se retrouve avec des routes et des contraintes en milieu urbain qui est la gestion aussi des spectateurs entre guillemets qui voudraient voir l’opération. Bien sûr, on fait attention que l’hélicoptère ne survole pas les bâtiments avec la charge. Ça nous oblige de passer sur la droite de la ligne".