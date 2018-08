Namur: sold out des emplacements à la brocante de Temploux

Les emplacements pour cette 41e édition qui se déroule le weekend du 25-26 août se sont vendus comme des petits pains. Luc Halleux, le président de l'ASBL, explique que "depuis trois, quatre ans, c'est terrible. Au mois de juillet, on avait pratiquement tout loué. Alors que les années précédentes, on louait jusqu'au dernier jour. Maintenant, on n'a presque plus rien." Les brocanteurs, comme les chineurs, viennent surtout de Belgique, de Wallonie et beaucoup de Flandre, et des pays limitrophes.