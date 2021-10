Namur : Rideau sur la 36e édition du FIFF

Environ 20.000 spectateurs ont répondu présents

Ce chiffre de fréquentation signifie plus de monde que l’année passée, mais encore un peu moins qu’en 2019. Deux rendez-vous en particulier ont été plébiscités cette année. " Lui " de Guillaume Canet et surtout " Les Intranquilles " de Joachim Lafosse.

Nicole Gillet (directrice du FIFF) : "Le film de Joachim Lafosse en ouverture était important pour nous. On a présenté presque tous ses films, ses premiers courts métrages ont été présentés ici quand il était encore étudiant, il a d’ailleurs été primé. Donc, c’est sûr que pouvoir diffuser ce film qui cartonne en salle, en France et qui est fortement plébiscité en Belgique, c’est génial".

Le FIFF et le cinéma le Caméo

Le FIFF, c’est aussi un moment important pour les différents lieux qui accueillent les films. Comme le Caméo. Le cinéma est fier de participer au festival. Même s’il n’est pas toujours aisé de jongler entre le FIFF et la programmation du cinéma en lui-même. Cette année, les organisateurs du festival n’ont pas occupé toutes les salles obscures afin de permettre aux cinémas namurois de profiter de l’effet "James Bond". C’était bien nécessaire, comme l’explique Laurence Hottard, la coordinatrice du Caméo à Namur. "Nous sommes parvenus à nous arranger avec le festival pour que 3 jours par semaine nous puissions garder une salle d’une capacité plus grande que les toutes petites, notamment pour le film 007. Nous expliquons au public que pendant une semaine les films sont diffusés dans des salles de plus petites capacités parce que le FIF a priorité. Globalement les gens sont tout à fait compréhensifs. C’est important pour nous d’avoir des films qu’on appelle Blockbuster, c’est-à-dire qui attire le grand public. Après l’année que nous avons vécue nous ne pouvions pas négliger cet aspect. Cela nous permet également de renouveler le public en touchant un public beaucoup plus jeune que celui qui vient, habituellement au Caméo et qui peut découvrir le lieu et peut-être, le reste de la programmation".